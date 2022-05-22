РИА Новости показывает видео тоннеля «Азовстали» в Мариуполе, из которого выходили сдавшиеся военные ВС Украины

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22 мая 2022, 13:19 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Тоннель на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, из которого выходили сдаваться украинские военные и боевики националистического батальона "Азов" (против них в России возбуждены уголовные дела), снял на видео корреспондент РИА Новости.

Военкор вместе с бойцами батальона "Восток" армии Донецкой народной республики зашел на территорию комбината после его освобождения. Кадры входа в тоннель были сняты после того, как завершилась сдача в плен украинских военных и "азовцев".

На территорию предприятия группа бойцов "Востока" заходила по той самой дороге на северо-восточной оконечности территории "Азовстали", по которой шли сдаваться украинские военные и боевики. Внутрь пока входить запрещено, так как идут мероприятия по проверке наличия мин и разминированию.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что среди сдавшихся в плен на металлургическом комбинате "Азовсталь", по предварительным данным, есть иностранные граждане. По неподтвержденным данным, там находились и сдались в плен американский четырёхзвёздный генерал и высокопоставленный старший офицер ВС Британии.