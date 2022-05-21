Пушилин сообщил о том, что среди плененных на «Азовстали», по предварительным данным, были иностранцы

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21 мая 2022, 22:48 Источник: ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool/globallook.com

Среди сдавшихся в плен на металлургическом комбинате «Азовсталь», по предварительным данным, есть иностранные граждане. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил в субботу глава ДНР Денис Пушилин.

«По предварительной информации, да, были, и да, есть. Но чтобы не быть голословным, после работы специалистов будет уже информация, естественно, публично», - заявил Пушилин в ответ на вопрос, есть ли среди плененных иностранцы.

Он также сообщил, что после того как с «Азовстали» вышла основная часть людей, кто-то из остававшихся решил взорвать склады с боеприпасами. Попытка, по словам Пушилина, оказалась неудачной: шесть украинских военнослужащих погибли, четверо ранены.

Как сообщалось ранее, 20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению «Азовстали» и Мариуполя в целом.