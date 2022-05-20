Конашенков: министр обороны Шойгу доложил президенту Путину о завершении операции на «Азовстали»

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20 мая 2022, 22:24 Источник: ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, Kremlin Pool/globallook.com

Территория металлургического комбината «Азовсталь» и город Мариуполь полностью освобождены. Об этом, по словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, глава оборонного ведомства Шойгу доложил в пятницу вечером президенту Путину.

«О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину», - сказал Конашенков во время вечернего брифинга.

По его словам, в пятницу территорию комбината покинула последняя группа находившихся там украинских военнослужащих в количестве 531 человека.

Утром 20 мая Шойгу сообщал, что на «Азовстали» уже сдались в плен 1 908 военных, до этого там сложили оружие 1 387 морских пехотинцев.