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Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что недавно вступившие в НАТО страны наиболее агрессивны по отношению к России

, 12:02 Источник: РИА Новости

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что недавно вступившие в НАТО страны наиболее агрессивны по отношению к России
столица Латвии Рига, фото: pixabay.com

Государства - новые члены НАТО проводят наиболее агрессивную политику в отношении России.
Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, видно, что так называемые прифронтовые государства, недавно вступившие в Североатлантический альянс, проводят наиболее агрессивный политический курс против России.

Грушко заметил, что именно новые члены альянса требуют, чтобы граница с Российской Федерацией становилась границей военного противостояния путем накачки контингентами, вооружениями, складами оружия.

Замглавы МИД РФ считает, что если альянс переместит свои ядерные силы и инфраструктуру к государственным рубежам Российской Федерации, нужно будет принимать адекватные меры предосторожности.

Заявки на вступление в НАТО подали Финляндия и Швеция. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Балтийское море становится территорией НАТО. И его поддержали Литва и Эстония.

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