Грушко: если НАТО переместит ядерные силы и инфраструктуру к границам РФ, надо будет принимать адекватные меры предосторожности

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14 мая 2022, 09:59 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Заместитель главы МИД России Александр Грушко, MFA Russia / globallookpress.com

Если Североатлантический альянс переместит свои ядерные силы и инфраструктуру к государственным рубежам Российской Федерации, нужно будет принимать адекватные меры предосторожности. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Если НАТО переместит ядерные силы и инфраструктуру к границам РФ, на это надо будет реагировать принятием адекватных мер предосторожности, заявил замглавы МИД РФ», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Грушко отметил, что решение о шагах Москвы в случае присоединения Финляндии к НАТО будет носить выверенный характер.