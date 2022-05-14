Байден прокомментировал дефицит детского питания в США: власти страны не умеют читать мысли

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14 мая 2022, 10:39 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Президент США Джо Байден прокомментировал просьбу оппонентов демократической партии, критикующих власти за нерасторопность в решении проблемы дефицита детского питания в ряде штатов. Байден заявил, что руководство страны не умеет читать мысли.

Джо Байден на брифинге сказал, что американские власти «движутся насколько возможно быстро» с момента возникновения проблемы и более оперативно реагировать не могут. Байден также подчеркнул, что при предпринимаемых решениях, особенно когда имеется ввиду продукция первой необходимости, нужно быть осторожными.

О том, что купить детские смеси не удается родителям в ряде американских штатов, пишут американские СМИ. Байден обратил на это внимание. Он пообещал, что решением проблемы займется профильная структура в его администрации.

Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший ранее возмущался, как администрация Джо Байдена растрачивает госбюджет на поддержку Украины, а в стране нехватка детских смесей.