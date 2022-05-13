Производитель бумаги SvetoCopy сообщил об уходе с российского рынка

Американский производитель бумаги бренда SvetoCopy планирует продать свой бизнес в России. Данная информация содержится в опубликованных в пятницу компанией материалах финансовой отчетности.
В документе подчеркивается, что компания приняла решение покинуть российский рынок. Данный процесс будет проводиться в установленном порядке. Продажа бизнеса в настоящий момент осуществляется.
Предполагается, что процесс продажи будет завершен в кратчайшие сроки, однако сначала организации необходимо получить одобрение совета директоров, а также разрешение властей.