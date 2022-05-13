Производитель бумаги SvetoCopy сообщил об уходе с российского рынка

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13 мая 2022, 20:01 Источник: РИА "Новости"

бумага, pixabay.com

Американский производитель бумаги бренда SvetoCopy планирует продать свой бизнес в России. Данная информация содержится в опубликованных в пятницу компанией материалах финансовой отчетности.

В документе подчеркивается, что компания приняла решение покинуть российский рынок. Данный процесс будет проводиться в установленном порядке. Продажа бизнеса в настоящий момент осуществляется.

Предполагается, что процесс продажи будет завершен в кратчайшие сроки, однако сначала организации необходимо получить одобрение совета директоров, а также разрешение властей.