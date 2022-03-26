Россияне закупаются парфюмерией и косметикой, переживая, что товар либо совсем исчезнет, либо сильно подорожает

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26 марта 2022, 14:29 Источник: Коммерсантъ

Капелька "Шанели" скоро может стать на вес золота, но на полках в магазинах все равно будет.

За первые две недели марта в России купили 4,6 млн единиц парфюмерной продукции более чем на 10 миллиардов рублей. Это на 48% превышает объем за аналогичный период прошлого года и на 55% – за февраль 2022.

Многие иностранные компании заявили, что могут уйти с российского рынка. В магазинах косметики возник ажиотажный спрос. И это несмотря на то, что соответствующая продукция уже подорожала более чем на 40 процентов. В среднем стоимость парфюмерной воды средней ценовой категории выросла на полторы тысячи рублей.

В некоторых торговых сетях в марте повысили цены, чтобы не вводить правила ограничения товара и при этом сохранить продукцию на полках. Возможно, в ближайшее время ситуация стабилизируется.

В парфюмерии импорт занимает примерно 70%, а на рынке косметики зарубежные компании обеспечивают 50% продукции и почти целиком контролируют средний и высокий ценовые сегменты. Среди брендов, которые заявили о вероятном прекращении поставок в РФ, Guerlain, Givenchy, Dior, Sephora и др. Однако точно об окончательном уходе пока не говорит ни один производитель.

Эксперты считают, что импортная люксовая косметика никуда не денется. Товар можно завозить через другие страны ЕАЭС, либо задействовать параллельный импорт, когда поставщикам не потребуется официальное разрешение от производителя. При этом стоимость парфюмерии, кремов и губных помад может вырасти на 70–80% из-за высокого курса доллара и увеличения расходов на логистику.