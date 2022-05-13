Ветераны ВОВ смогут пользоваться бесплатным такси только с помощью работников соцзащиты

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13 мая 2022, 11:10 Полина Попова

До конца 2022 года ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться услугами такси. Об этом 6 мая сообщило Министерство цифрового развития РФ. Просубсидированы будут поездки стоимостью до 3 тысяч рублей на одного человека.

В пресс-службе Минцифры уточнили, что для оформления поездки ветерану будет необходимо обращаться не в сам таксопарк, а к работнику социальной службы. Ветеран сможет позвонить и указать желаемое время поездки и маршрут. Следовательно, воспользоваться сервисом агрегаторов заказов (Uber, Яндекс.Такси) будет нельзя. «Заявку для оператора такси в специальном личном кабинете оформляет соцработник», - сообщают в пресс-службе.

Оформить поездку ветеран, его родственники или представитель смогут на любое удобное время. Однако время, в которое они смогут обратиться для оформления заказа к социальному работнику, будет необходимо обговаривать непосредственно с самим работником социальной защиты. При этом, Минтруд отмечает, что «обращения граждан направляются в электронном виде через официальный сайт или в письменном виде» по адресу приемной.

Напомним, что услуга доступна в регионах и Московской области. Ознакомиться со списком городов можно на сайте Минцифры. Москвы в этом списке нет.