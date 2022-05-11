Путин уволил заместителя директора ФСИН генерал-лейтенанта Валерия Балана

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11 мая 2022, 16:04 Источник: "Интерфакс"

Валерий Балан (справа). Фото с сайта ФСИН.

11 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенанта Валерия Балана. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», - говорится в указе, который вступает в силу со дня подписания. Причина увольнения не указана.

Балан работал на должности замдиректора ФСИН с апреля 2019 года, до этого он занимал пост заместителя министра внутренних дел Мордовии.

Осенью прошлого года, после огласки фактов пыток и изнасилований осужденных в учреждении ФСИН Саратовской области, был отправлен в отставку директор ведомства Александр Калашников. В декабре 2021 года президент РФ уволил также заместителя директора ФСИН Анатолия Якунина.