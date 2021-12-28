Путин уволил заместителя директора ФСИН генерал-лейтенанта Анатолия Якунина

Владимир Путин 28 декабря освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Якунина. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний»,- сказано в указе, вступающем в силу со дня подписания.
Ранее Якунин возглавлял ГУ МВД РФ по Москве и оперативное управление МВД России. С ноября 2019 года работал помощником директора ФСИН, а с августа 2020 года - заместителем директора.
Напомним, 25 ноября Путин уволил с поста главы ФСИН Александра Калашникова. На эту должность назначен замминистра внутренних дел России Аркадий Гостев.
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