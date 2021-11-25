Путин назначил главой ФСИН Аркадия Гостева

Президент РФ Владимир Путин уволил Александра Калашникова с поста главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Документ вступает в силу с 25 ноября.
Калашников находился на посту главы ФСИН с октября 2019 года. Его место займет замглавы МВД Аркадий Гостев.
«Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности»,- говорится еще в одном указе.
Причина кадровых перестановок пока не уточняется.
Аркадий Гостев родился в 1961 году в Шацком районе Рязанской области. С 1981 года начал службу в органах внутренних дел в Москве. С 2012 был замминистра внутренних дел России.
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