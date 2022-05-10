В Ростовскую область за сутки въехали более 6,5 тысячи жителей республик Донбасса

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10 мая 2022, 11:03

Беженцы из Донбасса, Mikhail Frolov/ Komsomolskaya Pravda

За прошедшие сутки в Ростовскую область въехали более 6,5 тысячи жителей обеих республик Донбасса. Информацию сообщает во вторник, 10 мая, RT со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ РФ по региону.

«За истёкшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 6,5 тыс. граждан», − значится в сообщении ведомства.

Отметим также, что в ДНР сообщили о 400 эвакуированных из Мариуполя человеках. Постепенно вывозят людей из особо опасных или наиболее сильно разрушенных районов города.

Ранее сообщалось об очередной поездке гуманитарщиков в Донбасс. «Русская гуманитарная миссия», руководителем которой является Сергей Шевчук, все годы военной агрессии Украины помогает жителям Донбасса: РГМ отправляет в ЛДНР гуманитарные грузы. Как правило, помощь раздается в самых отдаленных и обстреливаемых населенных пунктах республик. Там, куда не доезжают многие гуманитарщики, и где люди наиболее всего нуждаются в поддержке.