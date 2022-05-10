Новый день – новый маршрут: «Русская гуманитарная миссия» доставила помощь мариупольцам

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10 мая 2022, 10:01 Оксана Шкода, Журналист

Фото: Оксана Шкода

«Русская гуманитарная миссия», руководителем которой является Сергей Шевчук, все годы военной агрессии Украины помогает жителям Донбасса: РГМ отправляет в ЛДНР гуманитарные грузы. Как правило, помощь раздается в самых отдаленных и обстреливаемых населенных пунктах республик. Там, куда не доезжают многие гуманитарщики, и где люди наиболее всего нуждаются в поддержке.

В Мариуполь сейчас приезжают многие. Вот только по сей день остаются районы, жители которых не имеют возможности получить гуманитарную помощь. Украинские мобильные операторы в разрушенном войной городе не работают, донецкий «Феникс» там только становится на ноги, но, опять-таки, его карточки на освобожденных от нацистов территориях – большой дефицит. Таким образом, люди остаются в неведении, где и когда можно получить гуманитарку.

9 мая команда РГМ прибыла в Приморский район Мариуполя. Картина там, честно сказать, ужасающая: повсюду – разбитые дома, электро и водоснабжение отсутствует… И – люди, выживающие в полевых условиях.

Все они получили коробки с продуктами и средствами гигиены, также мариупольцам переданы фильтры для воды. Некоторым жителям прямо в квартиры доставили адресные посылки из России.

Одна из жительниц, Светлана Александровна, от имени своих соседей поблагодарила команду РГМ за столь неожиданный и вежливый визит.

«Большое спасибо за такую помощь, у нас впервые такая существенная помощь. Приезжайте к нам ещё, если можно. Счастья вам, здоровья, мира, и с праздником Победы!» - сказала она.

К слову, День Победы для мариупольцев – не пустые слова. Долгие 8 лет украинской оккупации этот праздник был фактически запрещен, а ношение Георгиевской ленты «укрорейх» приравнял к уголовному преступлению. Но мариупольцы Любовь и Асад считают иначе: они рады, что наконец-то могут чувствовать себя победителями, а не побежденными. Они ждали Россию. Несмотря на весь ужас пережитого – у супружеской пары был ранен ребенок, а в квартиру попал снаряд – они не теряют оптимизма. А пока еще президента «незалежной» Зеленского просто презирают.

Вот, собственно, ради таких, как эта супружеская пара, президентом РФ и была объявлена спецоперация, цель которой – демилитаризация и денацификация обезумевшей Украины. И таким, как эти мариупольцы, объединившись, помогают россияне: гуманитарные грузы для РГМ собирают многие российские регионы – от Москвы до Якутии.

«Мы помогаем Донбассу с 2014 года. Доставляем продуктовые наборы и средства гигиены, фильтры для воды и саму питьевую воду, заказываем и выпекаем хлеб… Всё формируется на складе в Ростове, после чего гумпомощь направляется к своим адресатам. У нас имеется достаточный опыт работы на сложных направлениях, в том числе, и в зонах военных конфликтов», – отметил «АН» замгендиректора РГМ Константин Сарваниди.

Мариупольцам – терпения и выдержки. Вскоре всё обязательно образуется, а виновные в уничтожении мирного населения рано или поздно будут наказаны. Как бы долго не дымилась «Азовсталь» со скрывающимися в ней укронацистами…