Путин после окончания парада Победы встретился с отцом погибшего командира батальона «Спарта» Артёмом Жогой

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9 мая 2022, 15:36

В. Путин и А.Жога, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин 9 мая после Парада Победы встретился с отцом Владимира Жоги – погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Артёмом Жогой. Владимир Путин вручил Жоге-старшему Звезду Героя России, которой был посмертно награждён его сын.

Указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации Владимиру Жоге» был подписан президентом РФ 6 марта 2022 года.

Ккомандир батальона «Спарта» Владимир Жога с позывным «Воха» погиб 5 марта во время прикрытия отхода мирного населения из Волновахи.

В Москве сегодня на Красной площади прошел Парад в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.