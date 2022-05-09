Путин поздравил военных с Днем Победы

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9 мая 2022, 10:22

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в понедельник, 9 мая, поздравил военнослужащих с Днем Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда является священной.

Ранее сегодня на Красной площади в Москве начался парад по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал ветеранов.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что воздушная часть парада в столице была отменена из-за погодных условий.