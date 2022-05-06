Киевские власти пригласили голливудскую актрису Анджелину Джоли еще раз посетить Украину

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6 мая 2022, 15:32 Источник: РИА Новости

А. Джоли, фото: vk.com/clubangelinajolie

Киевские власти пригласили голливудскую актрису, спецпосланника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелину Джоли еще раз посетить Украину.

Джоли приезжала во Львов, на запад Украины. Там знаменитость пообщалась с беженцами. Ее видели в кафе.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак связался с актрисой по телефону и пригласил ее снова приехать на Украину.

Джоли посещала Львов в рамках "личного" визита в регион. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что визит Анджелина Джоли на Украину организован, чтобы отвлечь внимание от ситуации на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

Дмитрий Рогозин в стихах обратился к звезде Голливуда и пригласил ее на Донбасс, где есть все, и живут крутые ребята.