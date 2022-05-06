Киевские власти пригласили голливудскую актрису Анджелину Джоли еще раз посетить Украину

Киевские власти пригласили голливудскую актрису, спецпосланника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелину Джоли еще раз посетить Украину.
Джоли приезжала во Львов, на запад Украины. Там знаменитость пообщалась с беженцами. Ее видели в кафе.
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак связался с актрисой по телефону и пригласил ее снова приехать на Украину.
Джоли посещала Львов в рамках "личного" визита в регион. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что визит Анджелина Джоли на Украину организован, чтобы отвлечь внимание от ситуации на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
Дмитрий Рогозин в стихах обратился к звезде Голливуда и пригласил ее на Донбасс, где есть все, и живут крутые ребята.