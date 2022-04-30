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Анджелина Джоли приехала в Украину - ее заметили в одной из кофеен Львова: видео

, 17:10 Источник: Telegram

Анджелина Джоли приехала в Украину - ее заметили в одной из кофеен Львова: видео
Анджелина Джоли, Ospedale Pediatrico Bambino Ges/globallook.com

Звезда Голливуда Анджелина Джоли приехала в Украину. В субботу в соцсетях появилось видео, из львовской кофейни, в которую актриса в сопровождении мужчины спортивного телосложения зашла выпить кофе.

Джоли много лет сотрудничает с Управлением Вкрховного комиссара ООН по делам беженцев. Вначале она являлась послом доброй воли, а в 2012 году стала специальным посланником Агентства по делам беженцев ООН. В интервью Vogue актриса говорила, что многому научилась у беженцев. «Я узнала от них столько всего о семье, душевной стойкости, достоинстве и выживании, что не найду слов, чтобы передать это», - сказала она.

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