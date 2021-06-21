Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев в Буркина-Фасо

Актриса уже не первый год ведет благотворительную деятельность в качестве посла доброй воли ООН. Анджелина нанесла визит в западно-африканское государство Буркина-Фасо. Она выступила перед местными жителями.
Ее визит был приурочен ко Всемирному дню беженцев. День беженцев отмечался 20 июня - как и День отца. Джоли вместе с министром внутренних дел государства прилетела на торжественную церемонию на вертолете.
«Правда заключается в том, что мы не делаем и половины того, что должны делать, чтобы найти решения, позволяющие беженцам вернуться домой. Мы также мало делаем для того, чтобы поддержать принимающие страны, такие как Буркина-Фасо. Эти государства в течение многих лет выживают только благодаря гуманитарной помощи, необходимой для обеспечения базовой поддержки и защиты», - говорила Анджелина.
Актриса добавила, что беженцы страдают от того, что ситуация ухудшается с каждым днем. Она призвала посодействовать всех, кто неравнодушен, в разрешении данной проблемы.
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