Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сочинил стихотворение с приглашением актрисы Анжелины Джоли на Донбасс

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1 мая 2022, 08:13

А. Джоли, фото: vk.com/clubangelinajolie

Генеральный директор госкомпании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сочинил стихотворение, посвященное голливудской актрисе Анджелине Джоли и пригласил ее на Донбасс. В субботу в СМИ появилась информация о приезде актрисы во Львов на запад Украины. Знаменитость видели в одной из кофеен Львова.

Анджелина Джоли, как известно, занимается вопросами беженцев в ООН. После начала спецоперации России на Украине Джоли заявила о стремлении помогать украинцам, покинувшим дома.

Гендиректор "Роскосмоса" пишет, что "на мове стихов еще не писал", поэтому пишет "на привычном своем".

"Анжелина, ты, подруга, меня разочаровала", - начал Рогозин. Стихотворение он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас", - пишет автор. Особо Рогозин похвалил "крутых ребят", проживающих на Донбассе, описав их размеры - "как дубик в три охвата".

Рогозин считает, что Донбасс с его богатствами, в регионе есть все - "бред" и "брот" изумит даже Бреда Питта.

"Красотку не обидит суровый наш солдат. В кино тебя он видел, и видеть снова рад", - пригласил Дмитрий Рогозин Джоли на Донбасс.

Во Львове голливудскую актрису сняли на видео в кофейне, и в районе вокзала спешащую в укрытие, когда во Львове началась воздушная тревога.