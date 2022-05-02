Депутат Госдумы, бывший биатлонист Антон Шипулин думал, что Владимир Соловьев извинится за свои слова об Екатеринбурге

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2 мая 2022, 16:47 Источник: URA.RU

Екатеринбург, фото: vk.com/av.shipulin

Депутат Госдумы от Свердловской области, чемпион мира в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта России, биатлонист Антон Шипулин думал, что телеведущий Владимир Соловьев извинится за оскорбительное высказывание об Екатеринбурге.

Соловьев назвал Екатеринбург городом «мразотной либероты». Шипулин считает, что то ли смелости, то ли мудрости Владимиру Рудольфовичу извиниться не хватило.

Парламентарий написал пост в соцсети Вконтакте. Шипулин напомнил, что уральцы ежедневно вносят колоссальный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса РФ, производят средства разведки и управления для ПВО и сухопутных войск, боевые средства ЗРС «С-300В», пусковые установки ЗРК «БУК-М1-2», танковые пушки, полевую артиллерию и многое другое.

Обращаясь к Соловьеву, Шипулин сказал: «И вот тут между нами, уральцами, и вами есть принципиальная разница. Мы делаем, а вы говорите». Экс-спортсмен заметил, что журналист не просто говорит, а опустился до оскорблений, разжигает конфликт, провоцирует негатив и в тот момент, когда наша страна остро нуждается в объединении.

По мнению Шипулина, «патриотизм выражается не в том, кто громче на шоу крикнет, он в делах, поступках» - сообщает URA.RU . Он подчеркнул, что на Урале это знают и молча делают свое дело. Он призвал Соловьева не мешать екатеринбуржцам работать и посоветовал: «А если хочется покричать на кого-то, то можно это сделать в лесу. Так для всех безопаснее. Кстати, леса на Урале прекрасные, куда лучше, чем в Италии».

Владимир Соловьев во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым в прямом эфире

высказал мнение, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются «патриоты и подонки». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр столицы Урала Алексей Орлов, музыкант Александр Новиков ответили.