Барда Новикова возмутило высказывание Соловьёва о жителях Екатеринбурга: дико и обидно слышать совершенно необоснованные обвинения

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29 апреля 2022, 18:28 Источник: URA.RU

Александр Новиков, фото: a-novikov.ru

Бард Александр Новиков высказался по поводу обвинения Екатеринбурга журналистом Владимиром Соловьевым, который назвал столицу Урала «центром мерзотной либероты». Слова телеведущего получили широкий общественный резонанс. Соловьеву сразу ответили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Поддержал Куйвашева и Новиков, у которого квартира в одном доме с губернатором. Бард живет в Екатеринбурге более 50 лет

«Мне достаточно дико и обидно слышать совершенно необоснованные и оскорбительные, пасквильного тона обвинения в адрес целого региона, промышленность и люди которого сегодня имеют огромное значение для нашей страны», - сказал Новиков.

Он заявил, что масса персонажей, которых Соловьев упоминает в своей передаче как «мерзотную либероту», в Екатеринбурге не живут, город далек от этой характеристики.

Куйвашев ранее призвал Соловьева «следить за своим языком». Телеведущий в ответ призвал губернатора «немножко в себя прийти».

Новиков заметил, что Куйвашев довольно корректно, «насколько позволяет ему его должность» посоветовал Соловьеву следить за языком, а он почему-то начал блатовать, упоминая Уралмаш, перешел на оскорбления, - сообщает URA.RU.

Бард рассказал, как бы ему сделала замечание уралмашевская группировка. «Ты-то с чего заблатовал? Ты — ведущий, которого смотрит вся страна», — пристыдил Соловьева Новиков.