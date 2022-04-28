Глава Екатеринбурга Алексей Орлов: Очень удивлен эпитетами, которыми «наградил» Екатеринбург телеведущий Владимир Соловьев

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28 апреля 2022, 16:48 Источник: Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Алексей Орлов, фото: vk.com/glavaekbofficial

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал слова телеведущего Владимира Соловьева о жителях столицы Урала. Журналист, радиоведущий и телеведущий Владимир Соловьев в своей программе с гостем полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты".

Алексей Орлов решил выступить в защиту Екатеринбурга. По мнению мэра Екатеринбурга, телеведущий ничего не знает о горожанах, и делать выводы о городе с населением 1,5 миллиона человек, основываясь на единичных высказываниях, точно некорректно.

Орлов удивлен теми эпитетами, которыми недавно "наградил" Соловьев Екатеринбург. Мэр рассказал об Екатеринбурге, которому 300 лет. По словам Орлова, всю свою историю "город живёт ради безопасности и процветания своей страны: не отходя от станков, создаёт оружие, отправляет на фронт своих сыновей".

Глава столицы Урала напомнил, что "80 лет назад свердловские дети собирали деньги на постройку танков, помогали обустроиться эвакуированным".

Сейчас в Екатеринбурге горожане и меценаты потратили сотни миллионов рублей на помощь медикам в борьбе с пандемией. "Екатеринбург верен традициям, остаётся городом добра и соучастия", - написал Алексей Орлов в своём Telegram-канале.

Соловьева возмутило, что в Екатеринбурге студенты потребовали снять со здания Уральского государственного архитектурно-художественного университета букву Z, изображенную в виде георгиевской ленты, и он так высказался о городе.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после этого призвал телеведущего "следить за языком". Соловьев тогда назвал главу региона "приблатненным во власти" и призвал определиться, на чьей Куйвашев стороне.