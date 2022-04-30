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30 апреля 2022, 18:28 Источник: ТАСС

Комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, Cover Images/globallook.com

С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли 25 мирных граждан, передал в субботу с места событий корреспондент ТАСС.

Как сообщается, среди них шестеро детей до 14 лет. Тем временем на территории комбината продолжают оставаться как мирные граждане, так и украинские военнослужащие. Точное число их неизвестно.

После визита на этой неделе в Москву и Киев генерального секретаря Организации Объединенных наций Антониу Гутерреша ООН совместно с Международным комитетом Красного Креста сформировали команду для эвакуации мирных граждан с территории комбината, она работает в контакте с властями России и Украины.