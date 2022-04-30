С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли 25 мирных граждан, передал в субботу с места событий корреспондент ТАСС.
Как сообщается, среди них шестеро детей до 14 лет. Тем временем на территории комбината продолжают оставаться как мирные граждане, так и украинские военнослужащие. Точное число их неизвестно.
После визита на этой неделе в Москву и Киев генерального секретаря Организации Объединенных наций Антониу Гутерреша ООН совместно с Международным комитетом Красного Креста сформировали команду для эвакуации мирных граждан с территории комбината, она работает в контакте с властями России и Украины.