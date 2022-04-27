ООН и Красный Крест сформировали команду для эвакуации мирных граждан с комбината «Азовсталь» в Мариуполе

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27 апреля 2022, 20:47 Источник: Общественная служба новостей

"Азовсталь", Victor/globallook.com

ООН совместно с Международным комитетом Красного Креста сформировала команду для эвакуации мирных граждан с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, однако условия для начала вывода людей еще не обеспечены Москвой и Киевом. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы работаем с властями России и Украины, делаем все возможное для скорейшего движения вперед. Была определенная военная деятельность. Надо удостовериться, что она прекращена и ситуация обстоит таким образом, что мы можем доставить людей в безопасность. Пока таких условий на земле нет», - сказал Хак.

По его словам, после того, как условия будут созданы, для эвакуации понадобится несколько дней. Сотрудники ООН и Красного Креста уже прибывают к месту. Сколько человек будет задействовано в операции, которую Хак назвал «невероятно сложной», не сообщается из соображений безопасности.

После встречи 26 апреля президента РФ Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в офисе генсека сообщили, что Путин согласился на привлечение к эвакуации граждан сотрудников ООН и Красного Креста.