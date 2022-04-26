В офисе Гутерреша заявили, что Путин согласен привлечь ООН к эвакуации людей с завода «Азовсталь»

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26 апреля 2022, 21:41 Источник: РИА "Новости"

генсек ООН Антониу Гутерреш, Xie E/XinHua

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что президент России Владимир Путин согласился на участие организации в эвакуации мирных граждан с завода "Азовсталь".

По словам Стефана Дюжаррика, Владимир Путин также дал согласие на участие в данном процессе Международного комитета Красного Креста. Уточняется, что дискуссии по этому вопросу будут в дальнейшем проводиться между Управлением Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов и Министерством обороны РФ.

Известно, что в ходе встречи с президентов России Антониу Гутерреш подтвердил позицию ООН по Украине. Стороны обсудили предложения по оказанию гумпомощи, а также по эвакуации гражданских лиц на фоне ситуации в Мариуполе.