Путин заявил, что официальный Киев должен приказать украинским военным на «Азовстали» сложить оружие

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26 апреля 2022, 15:32 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что официальный Киев должен отдать приказ украинским военным на "Азовстали" сложить оружие.

Владимир Путин, говоря о военных ВСУ и боевиках нацбатальонов, которые в настоящий момент заблокированы на заводе "Азовсталь", подчеркнул, что власти в Киеве должны руководствоваться гуманитарными соображениям и, взяв на себя политическую ответственность, приказать им сложить оружие.

Российский лидер вновь отметил, что военнопленным гарантируются жизнь, обращение в соответствии с нормами международного права и оказание медпомощи.