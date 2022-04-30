Эксперт EcoNet Константинов сообщил, что тканевые маски можно сдать на переработку

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30 апреля 2022, 10:50

медицинские маски, pixabay.com

Эксперты рынка Национальной технологической инициативы EcoNet в беседе с представителями СМИ в субботу рассказали, что можно сделать с оставшимися медицинскими масками после отмены масочного режима.

Специалист рынка EcoNet Денис Константинов уточнил, что новые одноразовые маски можно отнести в любую больницу или поликлинику. Тканевые изделия можно сдать на переработку в ряде магазинов одежды.

Эксперт в разговоре с RT подчеркнул, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, вследствие чего использование масок по-прежнему актуально для сохранения своего здоровья. В частности, их можно применять во время посещения общественных мест.