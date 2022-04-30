Глава Минздрава Мурашко предупредил об опасности вспышки коронавируса в июне

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30 апреля 2022, 08:36 Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил утром в субботу, 30 апреля, что в июне текущего года высок риск всплеска заболеваемости коронавирусом нового типа.

Михаил Мурашко сообщил о важности ревакцинации, поскольку коллективный иммунитет к COVID-19 снижается, а уже в конце мая или начале июня может возникнуть новый подъем заболеваемости.

Глава Минздрава призвал россиян не ждать очередной волны пандемии коронавирусной инфекции, а заниматься профилактикой заблаговременно.