Глава Минздрава Мурашко предупредил об опасности вспышки коронавируса в июне

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил утром в субботу, 30 апреля, что в июне текущего года высок риск всплеска заболеваемости коронавирусом нового типа.
Михаил Мурашко сообщил о важности ревакцинации, поскольку коллективный иммунитет к COVID-19 снижается, а уже в конце мая или начале июня может возникнуть новый подъем заболеваемости.
Глава Минздрава призвал россиян не ждать очередной волны пандемии коронавирусной инфекции, а заниматься профилактикой заблаговременно.