В Австралию проник новый штамм коронавируса

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29 апреля 2022, 20:47 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Imago Images / Photothek / ТАСС

Новая мутация коронавирусного штамма «омикрон» проникла в Австралию. Речь идёт о варианте ВА.4. Напомним, что «омикрон» впервые был выявлен на территории ЮАР, а потом распространился по всей планете, вытеснив на задний план «дельту» и изначальный вариант.

В Австралии был обнаружен новый вариант «омикрона». Его занёс мужчина, прилетевший из ЮАР в Сидней. За его здоровьем сейчас ведётся тщательное наблюдение. Аналитики отмечают, что это первый случай появления новой коронавирусной формы в стране. Они также прогнозируют очередную возможную волну пандемии, ввиду развития штаммов «омикрона».



Число коронавирусных больных в Австралии на сегодня достигает отметки почти в 6 миллионов случаев (точная цифра – 5 889 344). 7189 уже умерли от осложнений и различных побочных заболеваний. Но в целом, медицина Австралии справляется неплохо и без сложностей. Нет массовой смертности, нет серьёзного роста заболеваемости. И всё же ВОЗ продолжает наблюдение за коронавирусными штаммами и их развитием. Медики отмечают, что зараза далеко не побеждена, и говорить о каком-то превосходстве над болезнью пока что рано.

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