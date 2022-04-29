Представители ООН сообщили, что контакты в Москве и Киеве по эвакуации из Мариуполя продолжаются

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29 апреля 2022, 19:41 Источник: ТАСС

генсек ООН Антониу Гутерреш, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Представители Организации Объединенных Наций (ООН) в пятницу, 29 апреля, сообщили, что контакты в Москве и Киеве по эвакуации людей с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжаются.

ООН не комментирует сообщения о том, что эвакуация из Мариуполя может состояться уже сегодня. "На данный момент комментариев нет", - заявили в офисе всемирной организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на этой неделе побывал в Москве и в Киеве, провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обсуждалась ситуация на Украине и в Донбассе, в том числе эвакуация людей с территории завода "Азовсталь". После встречи с Зеленским Антониу Гутерриш детали планируемой эвакуации не раскрыл. Только сообщил, что ООН готова организовать эвакуацию гражданских лиц из Мариуполя. По его словам, он получил согласие на это во время встречи с Владимиром Путиным.

Агентство Reuters в пятницу, 29 апреля, со ссылкой на офис Зеленского передало, что эвакуация может пройти сегодня.

На следующей неделе Совбез ООН рассмотрит ситуацию вокруг Украины и обсудит визит в Киев генерального секретаря организации Антониу Гутерреша.