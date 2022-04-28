Генсек ООН Гутерриш заявил, что обсуждал с Зеленским пути продвижения в вопросе эвакуации людей с «Азовстали»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал, что они обсудили пути продвижения в вопросе эвакуации людей с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Гутерриш оценил ситуацию в Мариуполе как кризис в кризисе. Генсек ООН отметил, что провел с Зеленским интенсивные обсуждения эвакуации из Мариуполя, чтобы осуществить процесс эвакуации. Он подчеркнул, что делает все возможное для эвакуации людей с "Азовстали", - передает Reuters.
Гутерриш не стал раскрывать подробностей, деталей и сроков эвакуации людей из Мариуполя, чтобы не сорвать ее.
Накануне генсек ООН в Москве провел переговоры с Владимиром Путиным. Путин заявил, что Гуттериша ввели в заблуждение о якобы недействующих гумкоридорах на Украине.