Генсек ООН Гутерриш заявил, что обсуждал с Зеленским пути продвижения в вопросе эвакуации людей с «Азовстали»

Аргументы Недели → В мире 13+

28 апреля 2022, 21:19 Источник: ТАСС

Антониу Гутерриш, фото с сайта Кремля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал, что они обсудили пути продвижения в вопросе эвакуации людей с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Гутерриш оценил ситуацию в Мариуполе как кризис в кризисе. Генсек ООН отметил, что провел с Зеленским интенсивные обсуждения эвакуации из Мариуполя, чтобы осуществить процесс эвакуации. Он подчеркнул, что делает все возможное для эвакуации людей с "Азовстали", - передает Reuters.

Гутерриш не стал раскрывать подробностей, деталей и сроков эвакуации людей из Мариуполя, чтобы не сорвать ее.

Накануне генсек ООН в Москве провел переговоры с Владимиром Путиным. Путин заявил, что Гуттериша ввели в заблуждение о якобы недействующих гумкоридорах на Украине.