Путин заверил генсека ООН Гутерреша, что гуманитарные коридоры на Украине действуют

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26 апреля 2022, 21:22 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем заявил, что того ввели в заблуждение о якобы недействующих гумкоридорах на Украине.

Владимир Путин отметил, что, по словам Антониу Гутерреша, гуманитарные коридоры России не функционируют, однако это не так – они действуют.

По утверждению российского лидера, из Мариуполя при содействии РФ вышли более ста тысяч человек, которые могут ехать, как на российскую, так и на украинскую территорию. Путин добавил, что Россия никого не держит и оказывает беженцам поддержку и помощь. Политик добавил, что так же могут поступить гражданские лица, если они находятся на заводе "Азовсталь".