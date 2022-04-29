Совбез ООН обсудит ситуацию в Украине, в том числе ракетные удары по Киеву во время визита Гутерреша

Аргументы Недели → Политика 13+

29 апреля 2022, 18:09 Источник: ТАСС

Генсек ООН Гуттереш с Владимиром Зеленским во время визита в Киев, the Presidential Office of Ukrai/globallook.com

На следующей неделе Совет безопасности ООН рассмотрит ситуацию вокруг Украины и обсудит визит в Киев генерального секретаря организации Антониу Гутерреша, сообщила в пятницу постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

Она подчеркнула, что во время визита Гутерреша в украинскую столицу, город был подвергнут ракетным ударам. «У нас будет возможность обсудить визит генерального секретаря ООН во время обсуждения на следующей неделе Украины под председательством США», - заявила постпред Британии.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал, что в ходе визита в Киев он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским пути продвижения в вопросе эвакуации людей с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.