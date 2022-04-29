Ограничение полетов в аэропорты южной и центральной частей России продлили до 7 мая

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29 апреля 2022, 11:52 Источник: Росавиация

самолет, pixabay.com

В Росавиации сообщили в пятницу, 29 апреля, что режим временного ограничения полетов в российские аэропорты, расположенные в южной и центральной части Российской Федерации, продлен до 7 мая.

Согласно последней информации Росавиации, полеты временно ограничены в аэропорты Анапа, Геленджик, Краснодар, Симферополь, Брянск, Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Элиста.

Российским авиаперевозчикам рекомендуется организовать транспортировку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод, Волгограда и Москвы.