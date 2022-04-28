Ростуризм сообщил, что работает над запуском перевозок на базе чартеров в Египет и Турцию с мая

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28 апреля 2022, 10:56 Источник: ТАСС

крыло самолета, pixabay.com

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в четверг, 28 апреля, заявила, что с мая может быть запущена перевозка на базе чартеров в Египет и Турцию. Соответствующая работа в настоящий момент ведется.

Зарина Догузова отметила, что к настоящему моменту у РФ есть прямое авиасообщение со Стамбулом и с некоторыми курортами Египта, однако этих объемов недостаточно. Проводится работа над тем, чтобы с мая текущего года были расширены возможности как по регулярной перевозке, так и на базе чартеров.

Ростуризм, Министерство транспорта и Росавиация взаимодействуют с зарубежными коллегами над тем, чтобы для российских туристов были доступны поездки по наиболее востребованным зарубежным направлениям.