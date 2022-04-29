В ОНК заявили, что Улюкаев пока находится в колонии

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29 апреля 2022, 10:52

Алексей Улюкаев, youtube. com/Global Look Press

В Общественной наблюдательной комиссии заявили в пятницу, 29 апреля, что бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в настоящий момент остается в колонии, расположенной в Тверской области.

Согласно последней информации, предоставленной ОНК, Алексей Улюкаев сможет выйти из колонии, когда решение суда вступит в законную силу.

Вечером в четверг, 28 апреля, стало известно, что суд постановил досрочно освободить бывшего руководителя главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Экс-министр в 2017 году был осужден за коррупцию на восемь лет.