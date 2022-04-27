Вассерман извинился перед европейцами за поведение прибывающих в Европу «украинутых на всю голову» выходцев Украины

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27 апреля 2022, 10:39

Анатолий Вассерман, фото: vk.com/wasserman.anatoliy

Депутат Госдумы РФ, журналист, публицист, телеведущий уроженец Одессы Анатолий Вассерман прокомментировал публикации СМИ о том, что прибывающие в Европу некоторые украинские беженцы ведут себя неадекватно и наглеют.

Вассерман в эфире своей авторской программы на радио Sputnik рассказал, что многие украинцы еще в мирное время ехали в европейские страны на заработки, так как экономика Украины начала стремительно разрушаться уже давно. В настоящее время, как сказал парламентарий, в Европу прибывают вместе с ними "украинутые на всю голову". По словам Вассермана, такие украинские граждане почему-то искренне уверены, что им должен весь мир.

Вассерамн отметил, что этих "украинутых на всю голову" немного, но они способны дезорганизовать всю Европу.

В заключении Анатолий Вассерман принес европейцам извинения за таких выходцев с его малой родины и принес Европе свои соболезнования.

Власти ФРГ не планируют вводить ограничения на общую численность принимаемых беженцев с территории Украины.

«Дом для Украины» — это проект для беженцев, реализуемый в Великобритании. Он подразумевает предоставление временного и бесплатного жилья для украинцев. Лондон с ним не справляется.