Власти ФРГ не планируют вводить ограничения на общую численность принимаемых беженцев с Украины

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16 апреля 2022, 10:21 Источник: ТАСС

Берлин, pixabay.com

Власти ФРГ не планируют вводить ограничения на общую численность принимаемых беженцев с территории Украины. Об этом сообщил министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг.

Подчеркивается, что вышеуказанный вопрос не возникает – власти ФРГ не будут отказывать в помощи украинским беженцам.

Фолькер Виссинг уточнил, что количество людей, которые приезжают на территорию Германию поездами, в последнее время значительно снизилось – примерно с 8 200 в начале проведения РФ специальной военной операции до 2 500.