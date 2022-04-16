В Минобороны России сообщили, что Киев вновь не заявил гуманитарных коридоров в сторону России

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16 апреля 2022, 09:07 Источник: РИА "Новости"

эвакуация, Christoph Soeder/dpa

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в пятницу сообщил, что украинская сторона вновь не заявила ни одного гумкоридора в сторону РФ.

Вечером 15 апреля Михаил Мизинцев заявил, что украинская сторона заявила девять коридоров на запорожском и донецком направлениях, однако, ни один из них не ведет в сторону России.

Генерал отметил, что российская сторона готова развернуть гумкоридоры на любых других направлениях в кратчайшие сроки, а также обеспечить безопасность эвакуации мирных жителей.