Генпрокуратура не исключает, что прозападные силы готовят в России протестующих для столкновений с силовиками

Есть вероятность, что прозападные политические силы готовят в России участников протестных акций для борьбы с силовиками. Об этом говорится в ежегодном докладе генерального прокурора Совету Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа, имеющийся в распоряжении агентства.
В качестве примера такой работы приводится один из петербургских телеграм-каналов, посредством которого участники несогласованных акций оповещают друг друга о местах сосредоточения сотрудников правоохранительных органов.
Генпрокуратура видит в этом «обкатку информационных технологий» и возможную подготовку «прозападными политическими силами» противодействия протестующих силовикам во время будущих массовых акций.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что основным источником распространения экстремистской идеологии и ложных сведений в стране стал интернет.