Генпрокуратура не исключает, что прозападные силы готовят в России протестующих для столкновений с силовиками

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26 апреля 2022, 14:50 Источник: ТАСС

Во время протестов в Москве в феврале 2021 г., Dmitry Golubovich/globallook.com

Есть вероятность, что прозападные политические силы готовят в России участников протестных акций для борьбы с силовиками. Об этом говорится в ежегодном докладе генерального прокурора Совету Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа, имеющийся в распоряжении агентства.

В качестве примера такой работы приводится один из петербургских телеграм-каналов, посредством которого участники несогласованных акций оповещают друг друга о местах сосредоточения сотрудников правоохранительных органов.

Генпрокуратура видит в этом «обкатку информационных технологий» и возможную подготовку «прозападными политическими силами» противодействия протестующих силовикам во время будущих массовых акций.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что основным источником распространения экстремистской идеологии и ложных сведений в стране стал интернет.