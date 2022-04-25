Генпрокурор Краснов: интернет стал основным источником распространения экстремистской идеологии и ложных сведений

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25 апреля 2022, 15:58 Источник: ТАСС

Игорь Краснов, фото РИА Новости с сайта Кремля

Интернет стал основным источником распространения экстремистской, террористической идеологии и дестабилизирующих общественный порядок ложных сведений. Об этом в понедельник генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам Краснова, за год по требованию прокуратуры фейки и ложная информация удалены с 54 тысяч интернет-ресурсов. Свыше девяти тысяч сайтов заблокированы.

Обращаясь к прокурорам, Игорь Краснов призвал их продолжать системную работу по противодействию экстремистским и террористическим проявлениям.

Владимир Путин подвёл итоги работы Генпрокуратуры в 2021 году, обозначил приоритетные ближайшие и долгосрочные задачи.