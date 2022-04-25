Генпрокурор Краснов: интернет стал основным источником распространения экстремистской идеологии и ложных сведений

Интернет стал основным источником распространения экстремистской, террористической идеологии и дестабилизирующих общественный порядок ложных сведений. Об этом в понедельник генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.
По словам Краснова, за год по требованию прокуратуры фейки и ложная информация удалены с 54 тысяч интернет-ресурсов. Свыше девяти тысяч сайтов заблокированы.
Обращаясь к прокурорам, Игорь Краснов призвал их продолжать системную работу по противодействию экстремистским и террористическим проявлениям.
Владимир Путин подвёл итоги работы Генпрокуратуры в 2021 году, обозначил приоритетные ближайшие и долгосрочные задачи.