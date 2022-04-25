СКР: по уголовному делу о покушении на журналиста Владимира Соловьева задержаны шесть подозреваемых

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25 апреля 2022, 17:44 Источник: СКР

фото с сайта СКР

По уголовному делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева задержаны шесть подозреваемых.

Следователями Главного следственного управления СКР совместно с ФСБ России установлены лица, осуществлявшие приготовление к убийству телеведущего. Преступление планировалось реализовать в Москве путем подрыва автомобиля журналиста.

По данным СКР, шесть соучастников преступления являются членами запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть»). Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30 пп. «б, е ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В ходе расследования дела у фигурантов проведены обыски и обнаружены и изъяты компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, предположительно, само СВУ, многочисленные единицы оружия и боеприпасы к ним, нацистская символика, а также запрещенные вещества.

Следствием также изъяты поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными персональными данными задержанных лиц, которые планировалось использовать после совершения преступления.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте задержанных.

Служба безопасности Украины сообщила, что ведомство не имеет никаких планов по убийству российского журналиста Владимира Соловьева. Журналист считает, что заказчик - Зеленский.