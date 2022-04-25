У православных верующих начинается Светлая седмица

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25 апреля 2022, 08:00

православная церковь, pixabay.com

В понедельник, 25 апреля, православные христиане вступают в неделю празднования Пасхи, которая получила название Светлая седмица. В этот период отменяются однодневные посты в среду и пятницу.

В Светлую седмицу богослужения в храмах проводятся по пасхальному чину. В этот период Царские врата в церквях остаются открытыми, вследствие чего любой прихожанин может видеть, как происходит священнодействие.

Отметим, что открытые врата являются образом Гроба Господня, от которого Ангел отвалил камень. Кроме того, это символ того, что воскресший Иисус Христос отверз двери Царства небесного для верующих людей.