Путин поздравил православных христиан и всех россиян, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение

Президент России Владимир Путин в воскресенье поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Воскресение Христово.
Глава российского государства, поздравляя верующих с самым главным праздником православных христиан, отметил, что
"этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости".
Владимир Путин посетил ночную пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве. Ее провел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.