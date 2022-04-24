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Путин поздравил православных христиан и всех россиян, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение

, 10:10

Путин поздравил православных христиан и всех россиян, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение
В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин в воскресенье поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Воскресение Христово.

Глава российского государства, поздравляя верующих с самым главным праздником православных христиан, отметил, что
"этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости".

Владимир Путин посетил ночную пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве. Ее провел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Путин поздравил православных христиан и всех россиян, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение

Путин поздравил православных христиан и всех россиян, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение

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