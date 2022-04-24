Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве

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24 апреля 2022, 08:38

Патриарх Кирилл: Русская Православная Церковь, Вконтакте

Президент РФ Владимир Путин в ночь на воскресенье посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. На службе в храме был и мэр Москвы Сергей Собянин. Путин традиционно встречает главный церковный праздник Светлой Пасхи в храме Христа Спасителя.

Праздничную службу провел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. К службе была доставлена частица Благодатного огня, который сошел в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Во время службы Владимир Путин преподнес главе Русской православной церкви патриарху Кириллу декоративное пасхальное яйцо — символ Воскресения Христова и торжества жизни.

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл возглавил Крестный ход и совершил пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Патриарх, поздравляя верующих с праздником Воскресения Христова, пожелал всем здоровья, мира и "неиссякаемой духовной радости" о воскресшем Христе.

В этом году благословлено принесение Благодатного огня в 15 храмов Москвы, в том числе: Богоявленский кафедральный собор в Елохове — ул. Спартаковская, 15; Знаменский храм Патриаршего подворья храмов в Зарядье — ул. Варварка, 8а; Живоначальной Троицы в Старых Черемушках — ул. Шверника, 17, стр. 1, корп. 1; Всех святых во Всехсвятском на Соколе — Ленинградский проспект, 73а .