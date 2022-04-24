Роспотребнадзор: случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения в России не выявлено

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24 апреля 2022, 12:47 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщили, что случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения в России не выявлено.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала заявление о появлении случаев острого гепатита неизвестной этиологии зарегистрировано у детей в разных странах.

По информации ВОЗ, по состоянию на 21 апреля 2022 года зарегистрировано 169 случаев острого гепатита в 11 европейских странах и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки.

В ВОЗ подчеркнули, что вирусы гепатита типа A, B, C, E и D не обнаружены ни в одном из этих случаев. В 74 случаях выявлен аденовирус, у 18 человек при молекулярном тестировании обнаружили аденовирус группы F (тип 41). Коронавирус SARS-CoV-2 был идентифицирован в 20 случаях. У 19 детей была обнаружена коинфекция SARS-CoV-2 и аденовируса.