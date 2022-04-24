ВОЗ: 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в 12 странах мира

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24 апреля 2022, 08:17 Источник: РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала заявление о появлении случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в разных странах. По информации ВОЗ, по состоянию на 21 апреля 2022 года зарегистрировано 169 случаев острого гепатита в 11 европейских странах и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки.

В заявлении организации указано, что большего всего случаев острого гепатита у детей зафиксировано в Великобритании - 114 случаев. 13 случаев – в Испании, 12 – в Израиле, 9 – в США, 6 – в Дании. Менее пяти случаев выявлены в Ирландии, по четыре – в Италии и Нидерландах, по два случая в Норвегии и Франции, по одному в Румынии и Бельгии. По предварительным данным ВОЗ, один ребенок умер.

Возраст заразившихся гепатитом детей - от одного месяца до 16 лет. Около 10 процентов пациентов потребовалась трансплантация печени.

В ВОЗ подчеркнули, что вирусы гепатита типа A, B, C, E и D не обнаружены ни в одном из этих случаев. В 74 случаях выявлен аденовирус, у 18 человек при молекулярном тестировании обнаружили аденовирус группы F (тип 41). Коронавирус SARS-CoV-2 был идентифицирован в 20 случаях. У 19 детей была обнаружена коинфекция SARS-CoV-2 и аденовируса.

ВОЗ напоминает - общие меры профилактики аденовируса и других инфекций - это тщательное мытье рук и респираторная гигиена.

ВОЗ не рекомендовала вводить ограничения на поездки или торговлю с Великобританией или с какой-то другой страной, где выявлены случаи заражения острым гепатитом.