РПЦ сообщила о готовящихся в пасхальную ночь провокациях в храмах Украины

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23 апреля 2022, 19:40 Источник: ТАСС

Пасха, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

РПЦ получает информацию о готовящихся военных провокациях в пасхальную ночь в храмах Украины. Об этом в субботу написал в своем телеграм-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«К великому сожалению, тревожная информация о готовящихся на Украине в Пасхальную ночь провокациях продолжает поступать. Я уже говорил, что такие планы может вынашивать только враг рода человеческого, только тот, кто стремится привнести в и без того трагическую ситуацию еще больше ненависти, боли и страданий. Молимся, чтобы этого не произошло, чтобы Господь остановил замыслы провокаторов и не допустил совершиться подобной трагедии, способной привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей», - написал Лейгода.

Говоря о поступающих сведениях о провокациях, он ссылается на сообщения министерства обороны РФ, которое на этой неделе заявляло о подготовке провокаций с обстрелом православных храмов в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.