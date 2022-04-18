Начальник НЦУО Мизинцев заявил, что киевский режим готовит провокации в пасхальную ночь

Аргументы Недели → Общество 13+

18 апреля 2022, 12:24 Источник: РИА "Новости"

начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/via Globallookpress.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что российская сторона имеет оперативную доказательную базу о подготовке Киевом "ужасных провокаций" на Пасху.

Михаил Мизинцев подчеркнул, что киевский режим в настоящий момент при поддержке некоторых западных стран завершает подготовку к "изощренным чудовищным провокациям" на территориях Запорожской, Одесской, Харьковской, Николаевской и Сумской областей с большим количеством жертв.

В Минобороны уточнили, что в вышеуказанных регионах в ночь на 24 апреля украинская сторона планирует обстрелять из минометов православные храмы, чтобы впоследствии обвинить Россию в массовом убийстве мирного населения в священный праздник.

Мизинцев отметил, что для достижения вышеуказанных целей киевский режим сформировал из числа националистических батальонов более семидесяти мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости.